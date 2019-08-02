Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Kurbana özel eğitim semineri düzenlendi

Kurbana özel eğitim semineri düzenlendi

Giriş Tarihi: 2.8.2019
Kurbana özel eğitim semineri düzenlendi
KEÇIÖREN Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların doğru bilgilenmesi için "Kurban kesimi, pay edilmesi ve muhafazası" konulu eğitim semineri düzenledi. Başkan Turgut Altınok, "Kurban çalışmalarıyla amacımız irşattır. Halkımızın sağlığı, doğru bilgilenmesi birinci önceliğimizdir" mesajı verdi. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, Ankara Üniversitesi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Tansel Şireli, Gıda Güvenliği Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Nevzat Artık, İrfaniye Cami İmam Hatibi Mücahit Güzel'in konuşmacı olduğu seminere MHP İlçe Başkanı Alparslan Doğan, Meclis Üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kurbana özel eğitim semineri düzenlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN