Kurbana özel eğitim semineri düzenlendi

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların doğru bilgilenmesi için "Kurban kesimi, pay edilmesi ve muhafazası" konulu eğitim semineri düzenledi. Başkan Turgut Altınok, "Kurban çalışmalarıyla amacımız irşattır. Halkımızın sağlığı, doğru bilgilenmesi birinci önceliğimizdir" mesajı verdi. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, Ankara Üniversitesi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Tansel Şireli, Gıda Güvenliği Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Nevzat Artık, İrfaniye Cami İmam Hatibi Mücahit Güzel'in konuşmacı olduğu seminere MHP İlçe Başkanı Alparslan Doğan, Meclis Üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.