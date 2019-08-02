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Merdivende yolculuk etmek zorunda kaldılar

Giriş Tarihi: 2.8.2019
Merdivende yolculuk etmek zorunda kaldılar
ANKARA'DAN İzmit'e gitmek üzere yola çıkan otobüs, yaklaşık 1 saat sonra arızalandı. Otobüs yol kenarına çekilirken, firmanın geriden gelen otobüsünün sürücüsüne haber verildi. İzmit merkezli firmaya ait otobüsün sürücüsü, arıza yapan otobüsün yanına geldi. Bu araçta yeterli boş koltuk olmayınca yolcular, 2 kişilik koltuklara 3 kişi, bazı yolcular da merdivenlere oturdu. Merdivende oturarak Ankara'dan İzmit'e yolculuk eden Volkan Horoz, "Araç arıza yaptı. Bizi 13.00 aracına aktaracaklarını söylediler. 26 kişi diğer araç geldiğinde bindik; ancak söylenildiği gibi bulunduğumuz araçta yer yoktu. 2 kişilik koltuklarda 3 kişi oturduk. Ben arka merdivende yolculuk yaptım" dedi.
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Merdivende yolculuk etmek zorunda kaldılar
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