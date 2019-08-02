Servet altına giden yolu gösterecek

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2008 Olimpiyatları'nda bronz, 2012 LOlimpiyatları'nda altın madalya alan Servet Tazegül, artık Türk sporuna yeni şampiyonlar kazandırmak için çalışıyor. Türkiye'nin olimpiyat tarihinde tekvando branşında şampiyonluk yaşayan tek ismi olan Tazegül,dedi. Ankara'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) kampta bulunan Tekvando Erkek Milli Takımı'nı çalıştıran Tazegül, yeni görevine alıştığını söyledi. Tazegül, her şeyin güzel gittiğini belirterek,şeklinde konuştu.