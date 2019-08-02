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Servet altına giden yolu gösterecek

Giriş Tarihi: 2.8.2019
Servet altına giden yolu gösterecek
2008 Olimpiyatları'nda bronz, 2012 LOlimpiyatları'nda altın madalya alan Servet Tazegül, artık Türk sporuna yeni şampiyonlar kazandırmak için çalışıyor. Türkiye'nin olimpiyat tarihinde tekvando branşında şampiyonluk yaşayan tek ismi olan Tazegül, "Tekvandoda ülkemizin ilk olimpiyat şampiyonuyum. İkinci şampiyonun da arkasında antrenör olarak yer alırsam güzel bir duygu olur" dedi. Ankara'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) kampta bulunan Tekvando Erkek Milli Takımı'nı çalıştıran Tazegül, yeni görevine alıştığını söyledi. Tazegül, her şeyin güzel gittiğini belirterek, "Daha önce kendi salonumda gençleri çalıştırıyordum. Şimdi de milli takımı çalıştırıyorum. Bazen kendimi ölçü alarak yükleme yaptırıyorum. 'Ben bu kadar yapsam yorulmazdım.' deyip devam ettiriyorum. O ince ayarı tutturmamız lazım" şeklinde konuştu.
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