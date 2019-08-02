Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Sincan’da Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı

Sincan’da hazırlıkları tamamlandı

11 Ağustos günü başlayacak için hazırlıklarını tamamladı

Giriş Tarihi: 2.8.2019
Sincan’da Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı
Vatandaşların huzurlu bir şekilde kurban alışverişini yapabilmesi ve ibadetini gerçekleştirmesi için Çimşit ve Yenikent bölgelerinde modern kurban satış ve kesim alanları kuruldu. Kurbanlık hayvanlar hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar küpe numarası ile pazar yerinde bulunan zabıta noktasını veya www. sincan. bel.tr internet adresini ziyaret edebiliyor. Vatandaşlar sorgulamada kurbanlık hayvanlarının yaşı, cinsi, nereden geldiği gibi bilgilere rahatlıkla ulaşabiliyor. Sincan Belediyesi vermiş olduğu bu hizmetle, vatandaşların huzurlu bir şekilde ibadet etmelerine olanak sağlıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sincan’da Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN