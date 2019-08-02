Sincan’da Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı

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Vatandaşlarınhuzurlu bir şekilde kurban alışverişini yapabilmesi ve ibadetini gerçekleştirmesi için Çimşit ve Yenikent bölgelerinde modern kurban satış ve kesim alanları kuruldu. Kurbanlık hayvanlar hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar küpe numarası ile pazar yerinde bulunan zabıta noktasını veya www. sincan. bel.tr internet adresini ziyaret edebiliyor. Vatandaşlar sorgulamada kurbanlık hayvanlarının yaşı, cinsi, nereden geldiği gibi bilgilere rahatlıkla ulaşabiliyor. Sincan Belediyesi vermiş olduğu bu hizmetle, vatandaşların huzurlu bir şekilde ibadet etmelerine olanak sağlıyor.