‘Tohm’lardaki entegrasyon başarıyı getirdi’

JUDO Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Avrupa Gençlik Yaz Olimpiyatları'ndaki (EYOF) başarılarını, 2020 Olimpiyatları'na hazırlık sürecini değerlendirdi. Huysuz, "Judoda Avrupa ve Dünya federasyonlarının sitelerinde Türk çocuklarının başarıları var. İşte bu tesisleşmenin, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri'yle (TOHM) entegre olmanın sonucu" dedi. Gençlerin yakaladığı başarılı grafiğe vurgu yapan Huysuz, "2016'da başkan olduğumda asıl proje TOHM'lardı. 4 yılda olimpiyata sporcu yetişmeyeceği belliydi. Bu 8-12 yıllık projelerle olurdu. Geldikten sonra milli takımda o yaş gruplarını TOHM'larla beraber entegre ettik ve bu işi başardık. Bu yıl Avrupa şampiyonasında ümitlerimiz 2 altın 1 gümüş 2 bronz madalya 5 madalyayla kapattı" diye konuştu.

6 KOTAMIZ ŞİMDİDEN CEPTE

2020 Olimpiyatları için kota mücadelelerinin devam ettiğini belirten başkan Sezer Huysuz, "Geçen hafta aynı anda 4 faaliyetimiz vardı, gençlerimiz Almanya'daydı, Avrupa Şampiyonası'nın bir provasını yaptık, 1 altın 2 bronz aldık. Şu anda 6 kotamız var ama 7-8'e kotayı çıkarma şansımızı artırdı. Sporcularımızı madalya odaklı hazırlıyoruz" diye konuştu.