Tuğcan Kaytar’dan ikinci bronz geldi

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE, Mısır'daki 16. CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'nda birer gümüş ve bronz madalyanın sahibi oldu. 4x50 metre su üstü karışık bayrak yarışında Türk Milli Takımı ikinci, erkekler 200 metre su üstünde de Tuğcan Kaytar üçüncü sırada yer aldı. Onur Berke Kuyumcu, Beril Ülker, Miray Tuncel ve Yiğit Yılmaz'dan oluşan Türk Milli Takımı, yarışı 1 dakika 8 saniyede tamamladı ve gümüş madalyayı Türkiye'ye getirdi. Yarışta birinciliği Rusya Milli Takımı 1 dakika 7 saniyelik derecesiyle elde ederken, üçüncülüğü de 1 dakika 10 saniyeyle Estonya Milli Takımı kazandı. Tuğcan, 200 metre su üstü finalinde 1 dakika 25 saniye 15 saliseyle dünya 3.sü oldu.