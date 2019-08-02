“Üniversite eğitimi almak için yardım istiyorum”

BUGÜN NELER OLDU

İlk defa Sessiz Kamp'a katıldığını söyleyen Tavacı, kamp sırasında sağır kültürünü öğrendiğini ve farklı eğitimler aldığını ifade etti. Doğayla iç içe olmanın çok eğlenceli olduğunu vurgulayan Tavacı, lisans eğitimi konusunda da yetkililerden yardım istedi. Devlet Konservatuvarı Bale Dans Bölümü okumak istediğini ve yaşından dolayı bu bölüme kabul edilmediğini sözlerine ekleyen Tavacı, "Devlet Konservatuvarı Bale Dans Bölümü okumak istiyorum. Ben 22 yaşındaydım, bale okullarının 21 yaş sınırı vardı bu yüzden fırsatı kaçırdım. İstanbul'daki okulları çok araştırdım ama katılamadım. Ne yapmam lazım, bu konuda yardım istiyorum. Hala araştırmaya devam ediyorum, hedefim üniversite eğitimi almak ve bale eğitmeni olmak" dedi.