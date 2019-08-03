7 Yıl sonra başkent derbisi

TSYD Ankara Şubesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kupanın tanıtım toplantısına TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner ve Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav katıldı. Turnuvanın tanıtım toplantısında konuşan TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru, "Daha öncesinde dörtlü turnuva için Eskişehirspor ve Çaykur Rizespor ile planlama yapmıştık. Ancak turnuvanın planlandığı tarihten önce TFF Süper Kupa finalinin Ankara'ya verilmesi nedeniyle, maç trafiği oluştu. Eryaman Stadı zemininin riske atılmasına gönlümüz el vermedi. TSYD Ankara Kupası adı ile Ankaragücü ve Gençlerbirliği 9 Ağustos Cuma günü saat 20.00'de tek maç üzerinden yapacağız. Yedi yıl aradan sonra ilk kez başkentin iki güzide kulübünün katılımıyla güzel bir maç olacak. Lig öncesinde böyle bir heyecan yaşayacağız. Diğer takımlara da destekleri için teşekkür ediyoruz. Başarıya giden yolda takımlarımızın yanlarında yer almak istiyoruz. Bunun için de hep beraber bu yolda yürüyeceğiz" dedi.



YİĞİNER: "TÜM ANKARA'YI DAVET EDİYORUM"

Yıllardır Ankara derbisine hasret kaldıklarını belirten MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, "Kardeş kulübümüzle Süper Lig'de bir arada mücadele etmek ve bu rekabetin sonucunda daha büyük başarılara imza atacağımızın bilincindeyiz. Bu kardeşlik ve dostluk inşallah devam eder. Bu rekabet bize başarı getirir. Ankara sporuna başarı getirir diye düşünüyorum. Özlediğimiz bir Ankara derbisi. Yedi yıl aradan sonra ilk kez Eryaman Stadı'nda olacak. Heyecanlıyız ve mutluyuz. Başkent derbisinin stadın doldurularak izlenmesini arzu ediyorum. İnşallah böyle de devam eder. Tüm Ankara halkını davet ediyorum" diye konuştu.



CAVCAV: "GÜZEL BIR MAÇ BIZIM EN BÜYÜK ARZUMUZ"

DERBILERIN futbolun bayramı olduğunu dile getiren Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, "Bu sene biz de Ankaragücü ile güzel bir final maçı seyrederiz. Bu organizasyona emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ankaragücü ile birlikte 100 yıllık kulübüz. Bu turnuva ile birlikte sezon öncesinde bir maç yapmış olacağız. Bu karşılaşmanın her iki tarafa da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Taraftara güzel bir maç izletmek en büyük arzumuz" diye konuştu.



EN UCUZ BİLET 20 TL

ANKARAGÜCÜ ile G.Birliği arasında 9 Ağustos Cuma günü oynanacak TSYD Ankara Kupası maçının bilet fiyatları belli oldu. Kapalı tribünler 30 TL, maraton tribünü 25 TL, kale arkası tribün biletleri de 20 TL'den satışa çıkacak. Taraftarların yoğun ilgisi bekleniyor.