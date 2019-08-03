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’dakı 2 faılı meçhul cınayet aydınlatıldı

’da, 2014’te ve geçen yıl işlenen 2 faili meçhul jandarma ekiplerinin çalışmaları ile aydınlatıldı

Giriş Tarihi: 3.8.2019
Ankara’dakı 2 faılı meçhul cınayet aydınlatıldı

Faili meçhul cinayetleri aydınlatmak için özel bir ekip kuran İlçe Jandarma Komutanlığı, sulama göletinde silahla vurulmuş halde erkek cesedi bulunması ve mevsimlik işçilerin kaldığı çadırda çıkan yangında bir işçinin şüpheli ölümüyle ilgili 2 ay süren çalışmasını tamamladı. Ekipler, 2014 yılında Şanlıurfa'dan Kahramankazan'ın Çimşit Mahallesine çalışmak için gelen mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırlardan birinde çıkan yangında Mevlit B'nin (54) yanarak hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, maktulun darp edilip öldürüldükten sonra bırakıldığı çadırının ateşe verildiğini belirledi. Olayın failleri oldukları gerekçesiyle Mevlit B.'nin, karısı K.B., oğulları İ.B. ve İ.B. ile kayınbiraderi F.Y., Balıkesir'de düzenlenen ortak operasyonla gözaltına alındı.


AFGAN ÇOBAN CİNAYETİ
JANDARMA ekipleri, 2014 yılında Güvenç Mahallesinde Afganistan uyruklu V.M.M.'nin sulama göletinde silahla öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili de Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde hayvancılık yapan Y.K.'yi cinayet şüphelisi olarak yakaladı. Y.K.'nin, yanında çobanlık yapan V.M.M.'yi tüfekle öldürüp, Güvenç Göleti'ne attığı iddiasıyla yeniden soruşturma başlatıldı. Her iki cinayetle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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Ankara’dakı 2 faılı meçhul cınayet aydınlatıldı
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