Ayakkabıcılar yıpranma payı istiyor

BUGÜN NELER OLDU

Umum Ayakkabıcılar ve Çantacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Durak Uygun, atölyelerde ayakkabı, çanta imalatı yapan meslektaşlarının ve yanlarında çalışanların, çalışma koşullarının ağır olması sebebiyle diğer mesleklere nazaran hem daha fazla efor sarf etmeleri hem de zehirli kimyasallara maruz kalınan işte çalışmalarından dolayı meslek hastalığına maruz kaldıklarını ve yıpranmadan bugüne kadar faydalanamadıklarını kaydetti. Başkan Uygun, meslek mensuplarının zehirli kimyasal maddelere maruz kaldıklarını belirtti.'da bedensel ve zihinsel engellilere özel bir eğitim kurumunda eğitim gören B.B.'nin (25) ailesi, 28 Ocak 2019 günü memleketleri Çorum'a gitti. İddiaya göre, eğitim kurumunun servis şoförü Hasan B. (54), evde kimsenin olmadığını fark edince içeri girdi. Hasan B., evde zihinsel ve bedensel engelli B.B.'ye tecavüz etti. Aile Çorum'dan geldikten sonra olayı fark etti. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine intikal eden olay sonrasında, ekipler zanlının peşine düştü. Polis ekipleri, zanlının Yenimahalle ve Keçiören'de tespit edilen 4 farklı adresten birinde saklandığı bilgisine ulaştı. Bahse konu adreslerde günlerce takip yapıldı. Zanlının bir eğlence merkezinde olduğu istihbaratını alan polisler operasyon için düğmeye bastı. Hasan B. kaçmaya çalışırken yakalandı. Emniyete getirilen şüpheli, ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanıp Sincan L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.