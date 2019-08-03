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Başkan, makam aracını hastaya tahsis etti

Giriş Tarihi: 3.8.2019
Başkan, makam aracını hastaya tahsis etti
Çocuğu hastalanan ve hastaneye giderken aracı bozulan vatandaşın imdadına Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan yetişti. Hasta çocuğu ve annesini makam aracı ile hastaneye götüren Başkan Ercan çocuğun tedavisi bitene kadar hastanede bekledi. Çocuğu hastalanan vatandaşın yolda arabası bozuldu. Yardım için hiçbir araba durmadı. O sırada yoldan geçen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan makam aracını durdurarak vatandaşa yardım eli uzattı. Makam aracıyla hasta çocuğu ve annesini Sincan Devlet Hastanesine götürdü.Başkan Ercan Tedavi süresince aileyi yalnız bırakmadı. Başkan Ercan'ın talimatıyla bozulan araç tamir ettirilerek aileye teslim edildi. Aile Başkan Ercan'a teşekkür etti. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Sincan Devlet Hastanesinde yatan hasta ve hasta yakınlarını da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Ercan, "Tedavileri süren hastalarımıza ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Rabbim tüm hastalara acil şifalar versin." ifadelerini kullandı.
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Başkan, makam aracını hastaya tahsis etti
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