Engelsiz raketler kortta

KAHRAMANKAZAN Belediyesi, engelli bireylere yönelik gerçekleştirdiği projelerle farkındalık yaratmaya devam ediyor. Engelli bireylerin sosyal rehabilitasyonunun sağlanması kapsamında önemli çalışmalara imza atan Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelsiz Tenis turnuvası düzenledi. Engelli bireyler, düzenlenen turnuvada kıyasıya mücadele etti. Turnuvada, çeşitli engel gruplarından 22 sporcu ter döktü. Kıyasıya mücadele eden sporcuların gösterdikleri azim ve başarı, turnuvayı izleyenlere "burada engel yok" dedirtti. Turnuvanın sonunda dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

AİLELERİN BULUŞMA NOKTASI

Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, 7'den 70'e birey ve ailelerinin buluşma noktası oldu. Merkezde, eğitim, müzik, resim, el sanatları ve sahne sanatları atölyeleri bulunuyor. Merkezde, atölye çalışmalarının yanı sıra, müzik korosu, enstrüman, ahşap boyama, mozaik taş yapımı, resim, mum ve sabun yapımı, okuma yazma, EKPSS, görgü kuralları, akıl oyunları, tiyatro, halk dansları, sosyal yaşam becerileri, zumba, pilates ve karate de dahil olmak üzere spor alanında birçok kurs hizmet veriyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak eğitim ve sağlık başta olmak üzere tüm hizmetleri engelli bireylerin düşünülerek ürettiklerini söyledi. Katılımcı yönetim anlayışını benimsediklerini ve engelli bireylerin de bunun en önemli parçalarından biri olduğunu vurgulayan Oğuz, şöyle konuştu: "Böylesine anlamlı bir turnuvayı gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyuz. Hizmetlerimizle tüm engellerin kalktığı bir Kahramankazan oluşturacağız."