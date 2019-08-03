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Evine giden kadına eski eşinden kanlı pusu

Giriş Tarihi: 3.8.2019
Evine giden kadına eski eşinden kanlı pusu
ANKARA'DA, İran uyruklu Feher Alipoor (42), gelini ve torununun yanında eski eşinin bıçaklı saldırısına uğradı. Alipoor, boğazından ve karnından aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti. Olay, Etimesgut 30 Ağustos Mahallesi 1051. Sokak'ta meydana geldi. Feher Alipoor, gelini S.M. ve 4 yaşındaki torunuyla birlikte iki ay önce taşındığı evine doğru giderken, eski eşinin bıçaklı saldırısına uğradı. Boğazından ve karnından bıçaklanan Alipoor kanlar içinde yere yığıldı. Büyük korku yaşayan gelini ve torunu yol üzerindeki büfeye sığındı. Saldırgan, geldiği otomobile binip uzaklaştı. Gelen ambulansla Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alipoor, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipler, ismi açıklanmayan saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Bu arada, saldırı anı, bölgedeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganın plakası belirlenemeyen beyaz bir otomobille gelişi, arka sokakta bekleyişi ve olayı gerçekleştirdikten sonra kaçtığı görülüyor.
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Evine giden kadına eski eşinden kanlı pusu
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