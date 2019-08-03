Mamak’ta ilk 100 gün

MAMAK Belediye Başkanı Murat Köse, görev süresinin ilk 100 gününde yapılan çalışmaları basın ile paylaştı. Belediye hizmet binasında gerçekleştirilen program yapılan hizmetlerin barkavizyon gösterimi ile başladı.

AÇIK MIKROFON AÇIK KÜRSÜ

Yapılan hizmetlerin belirli periyotlarla vatandaşlara aktarılacağını ifade eden Başkan Köse, "1994'te başlayan "Halka hizmet hakka hizmet" anlayışı ile milletimiz için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu anlayış ile denetlenebilir, hesap verebilir, şeffaf bir belediyecilik hizmeti veriyoruz. Bu kapsamda vatandaşımızın istek taleplerine dinlemek için "Açık Mikrofon Açık Kürsü "uygulaması başlattık. Vatandaşlarımıza "Nasıl bir Mamak hayal ediyorsunuz?" diye soracağız. Devam eden süreçte de "Mamak için bir fikrim" var kampanyası başlatacağız. Bu fikirleri bir komisyonla değerlendireceğiz ve başarılı olanları değerlendireceğiz" dedi.

BİZE 7/24 ULAŞABİLİRLER

Göreve gelir gelmez 7/24 ulaşılabilir bir belediye olduklarını kaydeden Köse, "Milletimizin istek ve taleplerini iletebileceği birçok kanal oluşturduk. Sosyal medyada faaliyetlerimizi sürekli paylaşıyor, bir taraftan yorumları dikkate alarak milletimizi dinliyoruz. Akıllı telefon uygulamalarını hayata geçirdik. Tamamen ücretsiz. Oradaki menülerden herhangi bir problemi yazıp, fotoğraf çekip belediyemize iletebiliyorlar" dedi. Köse, vatandaşlara daha hızlı hizmet verebilmek adına Hızlı İletişim Merkezi (HİM) kurduklarını kaydetti.