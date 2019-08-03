Sabah yazdı sonunda su geldi

Başkentlilerin sorunların manşete taşıyan SABAH

Ankara, Bala Afşar mahallesinde yaşanan su sorununu yazdı. 32 gündür su sıkıntısı yaşayan vatandaşların sıkıntısı sonunda çözüldü. SABAH, mahallelinin yaşadığı su sorununu "Başkentte susuzluk çilesi" ve "Kokuyoruz, komşumuza bile gidemez olduk" başlığıyla manşetine taşıdı. ASKİ ekipleri çalışmaları hızlandırdı ve dün sabah saatlerinde Afşar Mahallesi'ne su geldi. 4 aydır belirli aralıklarla gelip giden su 32 gün hiç akmadı. Afşar Mahallesi'nde 4 aydır su sıkıntısı yaşayan vatandaşların isyanına bir türlü çözüm bulunamıyordu. Haberimizin ardından mahalleye gelen ASKİ ekipleri ölçüm aldı, kaynak aradı. Sorun bir türlü halledilememişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Afşar Mahallesi'nin içme suyunu sağlayan boru hattında yaşanan sorununa çözüm bulamıyor, borularda yaşanan patlaklar nedeniyle mahalleye su verilemiyordu. Mahallelinin ASKİ'ye defalarca başvurmalarına rağmen sorun çözülemedi. Bir damla suya hasret kalan mahalleli kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için kuyudan ve tankerden taşıdığı sularla idare etmeye çalışıyordu. Su kesintisi yüzünden perişan olduklarını söyleyen mahalleli bir an önce bu sorunun giderilmesini istedi. Yaklaşan Kurban bayramı öncesi su sıkıntısı yaşayan mahalleli suyun gelmesiyle bayram sevinci yaşadı.

Susuzluktan bit düşmüştü

80 yaşındaki Döndü küçük, "Susuzluktan bit düşmüştü kafamıza. Bugün gelecek yarın gelecek derken bayramdan önce geldi. Allah razı olsun."

HEMEN SAÇIMI YIKADIM

NAZIFE Küçük, "Evde adım atamaz olmuştum. Bulaşıklar üst üste, ev pis. Kurban geliyor. Bey ile kara kara düşünüyorduk. Su gelince hemen saçımı yıkadım. Rahatladım"

TORUNLARIM GELECEK MUTLUYUM

BOSTAN Küçük,"Bayramı da geçiririz dedim. Torunlarım gelecekti. Susuzluk yüzünden vazgeçmişlerdi. Çok mutlu oldum. Torunlarım gelecek. Ben daha ne isterim."

ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN

HATICE Küçük, "İlgilenenlerden, gelip haber yapanlardan Allah razı olsun. 30 gündür evimde yerler su yüzü görmedi. Taşıma suyuyla ne derece temizlik olur."

MAHALLECE TEŞEKKÜR EDERİZ

NACI Çayan, "Siz haber yapmasaydınız, burası bitmezdi, suyumuzda gelmezdi. Basın olmazsa sesimizi başka türlü duyuramıyoruz. Defalarca başvuru yaptık, aradık. Bizi dinleyen olmadı. Afşar Mahallesi muhtarı olarak mahallem adına size teşekkür ederim."?