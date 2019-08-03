Tekel bayisinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

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göre, Şeref Şahin yeğenine ait Satıkadın Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesindeki Tekel bayisinde bulunduğu sırada, müşteri olarak gelen Sabit Yüksek ile şakalaştı. Kasanın yanında bulunan ruhsatsız tabancayı alan Şahin, Yüksek'e doğrulttuğu sırada tabanca ateş aldı. Ağır yaralanan Yüksek, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yüksek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Keçiören Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından, Yüksek'in cenazesi yakınlarına teslim edildi. Olaya ilgili gözaltına alınan Şahin, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.