Uluslararası 17 yaş altı turnuvası Ankara’da

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TÜRKIYE Badminton Federasyonunun ev sahipliği yaptığı Uluslararası 17 Yaş Altı Badminton Turnuvası, Ankara'da başladı. Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 4 gün sürecek turnuvadaTürkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Polonya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlık niteliği taşıyan organizasyonda milli badmintoncuların puan kazanmak için kıyasıya mücadele ettiklerini belirterek,