Yenimahalle’de evde sağlık hizmeti

BUGÜN NELER OLDU

YenımahalleBelediyesi, evden çıkamayacak olan hastaların ayağına sağlık hizmeti götürmeye devam ediyor. Belediyenin 2014 yılında startını verdiği sağlık projesi ile evden çıkamayacak durumda olan hastalar, evinde tedavi ediliyor. Bu kapsamda belediyenin kurum doktoru ve hemşiresi hafta içi her gün hasta ziyaretleri yaparak, Yenimahallelilere gerekli tedavileri uyguluyor. Randevulu sistem ile çalışan belediyenin sağlık personeli, günde ortalama 6 vatandaşı evinde tedavi ediyor. Hastaların genel muayenelerini yapan sağlık ekipleri; sonda değişimi, pansuman, yatak yarası tedavisi, operasyon sonrası yara bakımı gibi işlemleri de yapıyor. Gerekli görülmesi halinde hastalar; dahiliye, genel cerrahi ve romatoloji alanlarındaki uzman doktorlara yönlendiriyor.