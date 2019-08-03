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Zihinsel ve bedensel engelli genç kadına tecavüz eden zanlı yakalandı

Giriş Tarihi: 3.8.2019
ÇANKAYA'da bedensel ve zihinsel engellilere özel bir eğitim kurumunda eğitim gören B.B.'nin (25) ailesi, 28 Ocak 2019 günü memleketleri Çorum'a gitti. İddiaya göre, eğitim kurumunun servis şoförü Hasan B. (54), evde kimsenin olmadığını fark edince içeri girdi. Hasan B., evde zihinsel ve bedensel engelli B.B.'ye tecavüz etti. Aile Çorum'dan geldikten sonra olayı fark etti. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine intikal eden olay sonrasında, ekipler zanlının peşine düştü. Polis ekipleri, zanlının Yenimahalle ve Keçiören'de tespit edilen 4 farklı adresten birinde saklandığı bilgisine ulaştı. Bahse konu adreslerde günlerce takip yapıldı. Zanlının bir eğlence merkezinde olduğu istihbaratını alan polisler operasyon için düğmeye bastı. Hasan B. kaçmaya çalışırken yakalandı. Emniyete getirilen şüpheli, ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanıp Sincan L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
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Zihinsel ve bedensel engelli genç kadına tecavüz eden zanlı yakalandı
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