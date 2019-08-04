Altındağ’da kurban yoğunluğu

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi Kurban Satış dolayı endişeli ve Kesim Alanı'nda yüzler gülüyor. Tam donanımlı ve modern tesiste, satıcılar kadar alıcılar da memnun Türkiye'nin dört bir tarafından gelen kurbanlıklar ve satıcıları için her ayrıntının düşünüldüğü tesiste, alıcıların da rahat etmesi için hiçbir detay atlanmadı. Bu durum da tesise olan ilginin her geçen gün artmasına neden oldu. Kurban Satış Alanı'nda doluluğun yüzde 95'e ulaştığını belirten Altındağ Belediye Başkanı Balcı, "Kars, Ardahan, Erzurum, Muş, Sivas, Çankırı, Çorum, Yozgat ve Kırşehir başta olmak üzere, Türkiye'nin değişik illerinden kurban satıcılarımız günler öncesinden buraya gelip satışa başladı. Burada herkes halinden memnun. Satıcıların yemek yiyip duş yapabileceği, rahatlıkla konaklayabileceği alanlar mevcut. Hayvanların denetim ve bakımını, tesisteki temizlik ve diğer ihtiyaçları hiç aksatmıyoruz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirler" dedi.