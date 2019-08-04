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’ belgesel oldu

Başkenti tanıtmak ve turizmine katkı sağlamak amacıyla tarihi “” tablosu ekseninde çekilen ve aynı ismi taşıyan belgesel, 1 Ekim’de izleyicilerle buluşacak

Giriş Tarihi: 4.8.2019
‘Ankara Manzarası’ belgesel oldu
"TARIHI Dokumak: Bir Kentin Gizemi, Sof" sergisi dolayısıyla geçen yıl Hollanda Rijks Müzesi'nden Ankara'ya getirilen ve sergi sonrasında iki yıl Rahmi M. Koç Müzesi'nde kalmasına karar verilen "Ankara Manzarası" tablosu, belgesele konu oldu. Tablonun hikayesinin yanı sıra 17. ve 18. yüzyıl Ankara'sının kültürel değerlerinin de yansıtıldığı belgeselin gösterimi, müzede tablonun bulunduğu özel odada yapılacak. Belgeselin yapımcı ve yönetmeni Muhammed Murat Aslan, tablo ekseninde belgesel çekme fikrinin nasıl oluştuğunu ve çalışmaları yaparken hangi aşamalardan geçtiklerini anlattı.Aslan, geçen yıl sergide tabloyu yakından görme imkanı bulduğunu ve böyle bir belgesel hazırlayarak eski Ankara'yı anlatmaya karar verdiğini söyledi. Bu fikri, Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Merkezi (VEKAM) Direktörü Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu ile paylaştığını belirten Aslan, Yenişehirlioğlu'nun kendilerini çok olumlu karşıladığını ve teknik imkan konusunda destek vermeyi kabul ettiğini söyledi.
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‘Ankara Manzarası’ belgesel oldu
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