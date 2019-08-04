Ankara’da 55 ton kalıp yağ ele geçirildi

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Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibi ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi ekiplerince Ankara'da gerçekleştirilen ortak operasyonda 55 ton akaryakıt yerine kullanılabilecek kalıp yağ ele geçirildi. Akaryakıt kaçaklığıyla mücadele amacıyla gerçekleştirilen operasyon öncesi ekiplerce yapılan istihbari çalışmada; Kahramankazan ilçesinde faaliyet gösteren bir atık yağ geri dönüşüm tesisinde, kaçak akaryakıt üretildiği ve piyasaya sürüldüğü bilgisi alındı. Savcılıktan verilen arama kararının ardından tespit edilen adreste gerçekleştirilen müşterek operasyonda, şüpheli bulunan bir tankerde akaryakıt yerine kullanılabilecek 18 bin 800 kilogram kalıp yağı bulundu. Öte yandan tesis içerisindeki 3 adet tankta da 36 bin 200 kilogram kalıp yağı ele geçirildi. Denetimler sırasında ayrıca firmaya ait Kapasite Raporu'nda belirtilen tank ve teçhizatlarının da uygunsuz olduğu görüldü.