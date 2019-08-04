Başkentte uyuşturucu ile topyekûn mücadele

CUMHURBAŞKANI ve İçişleri Bakanı'nın talimatıyla başta Narkotik Şube ekipleri olmak üzere Ankara Emniyeti bünyesinde yunus polisler, asayiş şube ve ilçelerle birlikte uyuşturucuya karşı topyekûn mücadele devam ediyor. Sokak satıcılarıyla mücadeleye aralıksız devam eden, gençleri ve çocukları zehirlemek için farklı illerden şehre uyuşturucu sevkiyatını önleyen ekipler çalışmalarına hız verdi. Son zamanlarda tacirlere nefes aldırmayan Ankara polisi hassas burunlu eğitimli köpeklerin yardımıyla uyuşturucu satıcılarına darbe vurmaya devam ediyor.

7 AYDA 2 BIN 911 OPERASYON

Sokakta tek bir satıcı kalmayana dek mücadeleye devam etmeye ant içen narkotik ve Ankara emniyeti yılbaşından bu yana uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 bin 911 operasyon düzenledi, bu kapsamda bin 242 tacir tutuklandı. Operasyonlarda 1 tona yakın uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonu 4 ana başlıkta değerlendiren ekipler başta sokak satıcıları ve torbacılara büyük darbe vurdu. Suç örgütlerine yapılan büyük çaplı operasyonların yanı sıra günün her saatinde sokak satıcılarına da Ankara sokakları dar edildi. Park bahçeleri, okul çevrelerini, sokak aralarını kendisine mesken edinen seyyar satıcı kılığında gençleri zehirleyen tacirlerin büyük bir çoğunluğu sokaklardan temizlendi.