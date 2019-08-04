Kızılcahamam’da mahalle buluşmaları devam ediyor

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı Süleyman Acar, Belediye Meclis Üyesi Adem Emin Atakul ve AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun ile birlikte, Eğerli Kuzören, Değirmenciler, Güvem, Seyhamamı, Kavaközü, Kiseköy ve Kerimler Mahallelerine ziyarette bulunarak, mahallelerin sorunlarını dinlediler. Her hafta farklı mahalleleri ziyaret eden Başkan Acar, "Geçtiğimiz hafta başlattığımız mahalle buluşmalarımıza bu hafta da devam ederek, mahallelerimizde devam eden çalışmalarımızın yanı sıra yeni planlamalarımızı, yöre sakinlerinin ihtiyaç ve taleplerini hep birlikte değerlendiriyoruz" dedi.