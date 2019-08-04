Pursaklar’da yeni belediye binasında ilk meclis toplantısı

BUGÜN NELER OLDU

ayının ilk belediye meclis toplantısı yeni belediye hizmet binasında yapıldı. Ağustos ayının ilk olağan meclis toplantısı Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddelerine geçilmeden önce yeni belediye binasındaki meclis salonunda ilk toplantıyı yaptıklarını ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin, "Yeni Belediye hizmet binası ile birlikte Pursaklar'ın günden güne büyüyen ve gelişen yüzünü yansıtabilmesini, gelişen ve değişen hizmetleri de karşılayabilmesini hedefliyoruz" dedi.