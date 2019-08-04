Sıcak havalara dikkat sizi hasta edebilir

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vatandaşlarlaarasındaki tüm duvarları kaldıran Mamak Belediyesi, Mamaklı vatandaşlardan Mamak'a dair hayallerini dinleyebilmek için "Açık Mikrofon" projesini başlattı. Mahallelerin açık alanlarına bir kürsü bir de mikrofon yerleştirilerek nasıl bir Mamak hayal ediyorsunuz sorusuna yanıt aranılan programın ilki Dikimevi'nde gerçekleşti. Kürsüye çıkan vatandaşlar, Mamak'ta olmasını istedikleri hizmetleri ve Mamak için hayallerini paylaştı. Vatandaşların belediyenin karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarını sağlamak amacıyla Açık Mikrofon Projesi'ni başlattıklarının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Seçim döneminde vaadimiz olan katılımcı yönetim anlayışını hayata geçirmek için bu projeyi başlattık. Vatandaşlarımızdan Mamak'a dair hayallerini dinleyeceğiz. Mesele geride hoş seda bırakmak, güzellikle ve iyilikle anılabilmektir. Mamak için hayali olan ve hayallerini bizimle paylaşmak isteyen tüm hemşehrilerimizi mikrofona konuşmaya davet ediyorum" dedi.havalar, kalp ve damar hastalıkları bulunan kişileri, yaşlılar ve çocukları olumsuz etkiliyor. Çok sıcak havaların yüksek tansiyon atakları ve buna bağlı inme, kalp krizi, ritim bozuklukları gibi çok önemli sağlık problemlerine neden olabileceğini hatırlatan Prof. Dr. İlhan Gölbaşı, "Soğuk yiyecekler, salata ve sıvı içeriği yüksek meyveler, bol su ve şekersiz içecekler tüketin. Havanın çok sıcak olduğu saatlerde dışarı çıkmayın" diyor. Havaların fazla ısınmasıyla birlikte kalp damar hastalıklarında da önemli artışlar görülüyor. Bu durumun önüne geçmek için çok basit tedbirlerin alınması hayat kurtarıcı olabiliyor.