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Sırada ev sahibi Çin var

Voleybol , Oyunları’na katılacak ülkelerin belirleneceği kıta elemelerinde Almanya’nın ardından Çekya’yı da yendi

Giriş Tarihi: 4.8.2019
Sırada ev sahibi Çin var
ÇIN'IN ev sahipliğinde Ningbo kentinde düzenlenen Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele eden Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, B Grubu'ndaki ikinci maçında Çekya'yı 3-1'lik skorla mağlup etti. Gruptaki ilk maçında da Almanya'yı aynı skorla 3-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, üçüncü ve son karşılaşmasında bugün TSİ 15.00'te ev sahibi Çin ile karşılaşacak. Organizasyonda grup lideri 2020 Tokyo Olimpiyatları için bileti alacak. Maç sonunda konuşan koç Guidetti, "Daha hiçbir şey belli olmadı. Çin'i devirerek bileti almak istiyoruz" dedi.
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Sırada ev sahibi Çin var
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