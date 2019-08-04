Sırada ev sahibi Çin var

BUGÜN NELER OLDU

ÇIN'IN ev sahipliğinde Ningbo kentinde düzenlenen Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele eden Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, B Grubu'ndaki ikinci maçında Çekya'yı 3-1'lik skorla mağlup etti. Gruptaki ilk maçında da Almanya'yı aynı skorla 3-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, üçüncü ve son karşılaşmasında bugün TSİ 15.00'te ev sahibi Çin ile karşılaşacak. Organizasyonda grup lideri 2020 Tokyo Olimpiyatları için bileti alacak. Maç sonunda konuşan koç Guidetti,dedi.