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Tekvandoda genç mıllı takım seçmeleri ankara’da

Başkentteki elemelere 65 ilden bin 144 sporcu katılacak

Giriş Tarihi: 4.8.2019
Tekvandoda genç mıllı takım seçmeleri ankara’da
TÜRKIYE Tekvando Federasyonu'nun organize ettiği genç milli takım seçmeleri, Ankara'da yapılacak. Keçiören'deki Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek seçmelere, 65 ilden bin 144 sporcu katılacak. Ankara'daki seçmelerde 20 sporcu, milli takım forması giyme hakkını elde edecek. Seçilen genç tekvandocular, İspanya'da 4-6 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Ayrıca bu sene düzenlenen Avrupa Başkanlık Kupası müsabakalarında dereceye giren 14 sporcu da İspanya'da milli formayı giyecek.
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Tekvandoda genç mıllı takım seçmeleri ankara’da
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