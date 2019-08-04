Tekvandoda genç mıllı takım seçmeleri ankara’da

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Tekvando Federasyonu'nun organize ettiği genç milli takım seçmeleri, Ankara'da yapılacak. Keçiören'deki Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek seçmelere, 65 ilden bin 144 sporcu katılacak. Ankara'daki seçmelerde 20 sporcu, milli takım forması giyme hakkını elde edecek.Ayrıca bu sene düzenlenen Avrupa Başkanlık Kupası müsabakalarında dereceye giren 14 sporcu da İspanya'da milli formayı giyecek.