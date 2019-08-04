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Yığıner: her üye salona girdi

Giriş Tarihi: 4.8.2019
GEÇTIĞIMIZ hafta yapılan ve Mehmet Yiğiner'in yeniden başkan seçildiği Ankaragücü kulübünün olağanüstü kongresine diğer aday Murat Ağcabay'ın alınmadığı iddiaları üzerine Yiğiner bir açıklama yaptı. Yiğiner, "Kongreye güvenlik sebebiyle misafir alınmamıştır. Tüm kulüp üyeleri ise sorunsuz şekilde kongre salonuna girebilmiştir. Murat Ağcabay Bey ise içeriye girme hakkı olduğu halde, arama noktasına bile gelmeden kendi arzusuyla kongrenin yapıldığı salona girmemeyi tercih etmiştir" ifadelerini kullandı.
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Yığıner: her üye salona girdi
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