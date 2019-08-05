11 yaşındaki çocuk trafik kazasında öldü

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Kırıkkale'dehafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 yaşındaki çocuk öldü, 5 kişi de yaralandı. Kaza, Kırıkkale-Kayseri karayolunun Yeniyapan köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Karadereli idaresindeki 3 hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen trafik kazasında 11 yaşındaki Beyza Karadereli hastanede hayatını kaybetti. Kazada 5 kişi de yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Beyza Karadereli (11) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı