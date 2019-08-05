Altyapıda Avrupa’da ilk 10’dayız

Türkiye ?Badminton Federasyonu (TBF) Başkanı Murat Özmekik, Ankara Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası 17 Yaş Altı Badminton Turnuvası'nı değerlendirdi. Özmekik, alt yapıya verdikleri önemi vurgulayarak, "Bu şampiyonaya 17 yaş altı, 15 yaş altı 147 sporcumuz katılıyor. Bu da Türk badmintonunda alt yapıya gösterdiğimiz önemi gösteriyor. Bizim sporcularımız Avrupa sıralamasında ilk 10'da yer alıyor"
dedi. Final müsabakalarında 5 kategoride de şampiyonluk beklediklerini ifade eden Özmekik, "Şampiyonaya 4 ülke katılıyor. 147'si Türk sporcu olmak üzere 200 sporcu var. 5 kategoride de şampiyonluk bekliyoruz. Bu şampiyonaya 17 yaş altı, 15 yaş altı 147 sporcu katılıyor. Bu da Türk badmintonunda altyapıya gösterdiğimiz önemi gösteriyor"
diye konuştu.
"TEK KADINLARDA KOTAMIZ GARANTİ"
2020 Olimpiyatları'na katılım durumunu değerlendiren Özmekik, "Tek erkeklerde Emre Lale, Malezya'da kampta. Neslihan Yiğit, kadın sporcular arasında en önde olan sporcumuz. Aliye Demirbağ ve Özge Bayrak'la birlikte üçü de şu an kotanın içerisinde.
Bu 3 sporcudan dünya sıralamasında en üstte olan olimpiyata gidebilecek. 2020 Olimpiyatları'nı tek kadınlarda şu anda garantilemiş görünüyoruz. Emre Lale 100'üncü sırada şu anda o da 80'in altına düşerse kota alabilir görünüyor.
18 Ağustos'ta İsviçre'de kota veren Dünya Şampiyonası var. Sporcularımız için fırsat olacak" dedi.