Altyapıda Avrupa’da ilk 10’dayız

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Türkiye ?Badminton Federasyonu (TBF) Başkanı Murat Özmekik, Ankara Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası 17 Yaş Altı Badminton Turnuvası'nı değerlendirdi. Özmekik, alt yapıya verdikleri önemi vurgulayarak,dedi. Final müsabakalarında 5 kategoride de şampiyonluk beklediklerini ifade eden Özmekik,diye konuştu.2020 Olimpiyatları'na katılım durumunu değerlendiren Özmekik, "Bu 3 sporcudan dünya sıralamasında en üstte olan olimpiyata gidebilecek. 2020 Olimpiyatları'nı tek kadınlarda şu anda garantilemiş görünüyoruz.18 Ağustos'ta İsviçre'de kota veren Dünya Şampiyonası var. Sporcularımız için fırsat olacak" dedi.