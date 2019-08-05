Baharatların gücü

BUGÜN NELER OLDU

Geçmişte uğruna savaşlar verilen ekonomik açıdan büyük gelir kapısı olan baharatlar artık sadece zenginlerin sofrasında yer almıyor.Antioksidan gücünden, iltihap önlemeye varana kadar sayısız faydası bulunan baharatlar yemeklere lezzet katarak yemekte tuza duyulan ihtiyacı da karşılıyor.Hastalıklardan korunmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek için baharatlardan faydalanılabilineceğini söyleyen Diyetisyen Fatma Gönen, "Baharatlarda ölçüye dikkat edilmeli. Her şeyin fazlası zararlı diyerek, doğru doz ile kullanımı öneriyoruz" dedi. Diyetisyen Gönen, doğru bilinen bir yanlışın düzeltilmesi gerektiğini ifade ederek, mucizevi etkileri olan baharatların tek başına hastalıkları iyileştirmediğini de vurguladı.Baharatların kullanım miktarı kadar muhafaza edilmesi ve nereden satın alındığının da çok önemli olduğunu belirten Gönen, "Her gıda gibi baharatların da bir ömrü var son kullanma tarihi geçmiş bayat baharatlar faydadan çok zarar verir. Baharatları serin ve kuru bir yerde ısıdan uzak tutarak cam kavanozlarda muhafaza etmeliyiz. Açık satılan baharatlar yerine markasına ve kalitesine güvendiğimiz ambalajlı ürünleri satın almalıyız. Baharatlar küflenip kurtlanana kadar değil son tüketim tarihine kadar kullanmalıyız" dedi.Bedenimize büyüleyici etkiler bırakan baharatlar olduğunu ifade eden Gönen onlardan bazılarını şu şekilde sıraladı:: Kan şekerini düzenler, aynı zamanda manganez kemiz yoğunluğunu korumaya yardımcı olur. 3 çeşit tarçın var ve faydalı olan tarçın çeşidi 'Seylan'dır.1 yemek kaşığı bir günlük ihtiyacı karşılar. Kahve, yulaf ezmesi ve elmanın üzerine eklenebilir. Tarçınlı su zayıflamak için destekleyici bir baharattır fakat kalp, damar ve tansiyon hastaları bu baharatı kullanırken dikkat etmeliler.: Anti inflamatuvar özellikleriyle hafızayı güçlendirir. Stresi azaltıcı etkisi vardır. Kimyon ile genç kalın...: Dönemsel kramplara iyi gelen, kas ağrılarını azaltan zencefil aynı zamanda kanser savar. Dikkatli kullanılması gereken baharatlardan biri olan zencefil, kış çaylarının ve soğuk algınlığı tedavisinin de vazgeçilmezi. Bağışıklık sistemini düzenleyen zencefil yaz ayalarında da soğuk çaların içine katılan baharatlardan biri. Kansere iyi geldiği bilinen zencefilin tek başına kanseri önlediği de söylenemez.: Sofraların ve yemeklerin vazgeçilmezi haline gelen kırmızı biber, metabolizmayı hızlandırır, tokluk hissi verir.: Araştırmalar zerdeçalın bileşimindeki antioksidan ve anti enflamatuar ajan olan kurkuminin aynı zamanda depresyon azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir.