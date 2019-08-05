‘Dünyada ender rastlanan bir kadın atlet’

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Deniz Çiçek'in antrenörlüğünü yapan Kutluay Koz,
"Deniz hanımı ortalama 7-8 yıldır tanıyorum. Sadece ülkemizde değil dünyada ender rastlanan bir kadın sporcu. Özelliği şu; çocukları 2-3 yaşlarındayken koşulara başladı. Yarışlara gittiğimiz zamanlarda ben kafile başkanıydım. Deniz hanım, iki tane çocuğuyla inanın tek koltukta seyahat ederek iki çocuğu kucağında yarışlara götürdü. O kadar azimliydi ki dünyada Deniz hanım tektir. Ben bir ikinci Deniz hanımı görmedim. Durumu iyi olan insanlara sesleniyorum; Deniz hanıma yardımcı olsunlar. Sabahleyin 4'te 5'te idmana çıkan bir kadın tek başına mücadele veriyor elbette Survivor'da da başarılı olur"
ifadelerini kullandı.