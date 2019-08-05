‘Dünyada ender rastlanan bir kadın atlet’

BUGÜN NELER OLDU

HalıhazırdaDeniz Çiçek'in antrenörlüğünü yapan"Deniz hanımı ortalama 7-8 yıldır tanıyorum. Sadece ülkemizde değil dünyada ender rastlanan bir kadın sporcu. Özelliği şu; çocukları 2-3 yaşlarındayken koşulara başladı. Yarışlara gittiğimiz zamanlarda ben kafile başkanıydım. Deniz hanım, iki tane çocuğuyla inanın tek koltukta seyahat ederek iki çocuğu kucağında yarışlara götürdü.ifadelerini kullandı.