Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > ‘Dünyada ender rastlanan bir kadın atlet’

‘Dünyada ender rastlanan bir kadın atlet’

Giriş Tarihi: 5.8.2019
‘Dünyada ender rastlanan bir kadın atlet’
Halıhazırda Deniz Çiçek'in antrenörlüğünü yapan Kutluay Koz, "Deniz hanımı ortalama 7-8 yıldır tanıyorum. Sadece ülkemizde değil dünyada ender rastlanan bir kadın sporcu. Özelliği şu; çocukları 2-3 yaşlarındayken koşulara başladı. Yarışlara gittiğimiz zamanlarda ben kafile başkanıydım. Deniz hanım, iki tane çocuğuyla inanın tek koltukta seyahat ederek iki çocuğu kucağında yarışlara götürdü. O kadar azimliydi ki dünyada Deniz hanım tektir. Ben bir ikinci Deniz hanımı görmedim. Durumu iyi olan insanlara sesleniyorum; Deniz hanıma yardımcı olsunlar. Sabahleyin 4'te 5'te idmana çıkan bir kadın tek başına mücadele veriyor elbette Survivor'da da başarılı olur" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Dünyada ender rastlanan bir kadın atlet’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN