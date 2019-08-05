Güneşin cilt kanserine neden olan etkilerinden korunun

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Prof. Dr. Nilgün Solak, "Deri kanseri, deriyi oluşturan bazı hücrelerin kontrolsüz büyümesi sonrası oluşmaktadır. Hem en sık görülen hem de her yıl düzenli olarak artan kanser türleri arasında yer alan deri kanseri, hayati riske yol açan melanom ve melanom dışı olmak üzere ikiye ayrılmakta ve tedavi protokolleri buna göre uygulanmaktadır. En sık görülen türü ise melanom olmayan grupta yer alan bazal hücreli karsinomadır" dedi. Prof. Solak şu bilgileri verdi:Deri kanseri görülme sıklığının artma sebeplerinden biri de güneş kremi kullanımı ile ilgili yanlış bilgilerdir. 'Nasılsa güneş koruyucu kullanıyorum" diye rahatça hareket eden kişiler, güneş altında daha çok vakit geçirmektedir. Ancak güneş koruyucuların etkinlik süresi en fazla 4 saat olmaktadır. Bu sebeple 30 faktör üzeri korumaya sahip kremlerin 4 saatte bir yenilenmesi gerekmektedir.Vücudumuzdaki bazı benlerin melanoma dönme riski de bulunmaktadır. Kişiler vücutlarını çok dikkatli incelemelidir. Özellikle 50 'den fazla beni olanların mutlaka dermatoloji uzmanı tarafından görülmesi ve bu benlerin incelenip kayıt altına alınması gerekmektedir.Deri kanserleri en sık güneşe maruz kalan bölgeler olan baş ve boyun kısmında görülmektedir