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Kurşunlanan sürücü yaptı: 1’i ağır 2 yaralı

Eğlence mekanında eğlenen 2 kişi, kimliği belirsiz şahıslar tarafından otomobillerinin içerisinde kurşunlandı. yapan otomobildeki yaralanan 2 kişiden 1’inin durumu ağır

Giriş Tarihi: 5.8.2019
Kurşunlanan sürücü kaza yaptı: 1’i ağır 2 yaralı
Olay, gece saatlerinde Çankaya Cumhuriyet Mahallesi Bayındır-1 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre eğlence mekanından çıkan G.A. ve M.G., otomobile bindikleri sırada kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu sürücü G.A., başından vurulurken, M.G. de koluna isabet eden kurşunla yaralandı.

500 METRE İLERDE DUVARA ÇARPTI
Saldırıdan kaçmaya çalışan sürücü, otomobili Süleyman Sırrı Caddesi üzerinden Aksu Caddesi yönünde sürdü. Yaklaşık 500 metre ilerleyen otomobil, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü önündeki duvara çarparak durdu. Silahla yaralanan 2 kişi, hurdaya dönen otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan G.A. ve M.G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan G.A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Kurşunlanan sürücü kaza yaptı: 1’i ağır 2 yaralı
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