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Sayaç okuyuculara mesleki yeterlilik

Giriş Tarihi: 5.8.2019
Sayaç okuyuculara mesleki yeterlilik
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), elektrikle ilgili mesleklerde sınav ve belgelendirme faaliyetlerinde bulunması için TEDAŞ, "Yetkilendirilen Akredite Belgelendirme Kuruluşları" arasına aldı. MYK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TEDAŞ Genel Müdürlüğünde iki kurum arasında MYK Yetki Belgesi Takdim Töreni düzenlendi. Törene, MYK Başkanı Adem Ceylan, TEDAŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu ve ilgililer katıldı. MYK Başkanı Adem Ceylan, iş gücüne nitelik kazandırmak için iş birliğini önemsediklerini belirtti.
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