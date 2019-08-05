Yaz sıcaklarında ‘makyajım aktı’ derdine son

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İşyemeğine, toplantıya, kutlamaya ya da başka bir etkinliğe giderken bin bir zahmetle saatlerce ayna karşısında hazırlandıktan sonra makyajın akması, yazın kadınların yaşadığı en büyük kabuslardan biridir. Tatilde denize ya da havuza makyajla girmek mümkün olmadığı için de kadınlar genellikle yazın bakımsız göründüklerinden şikayet ederler. Bu nedenle yeni geliştirilen kalıcı makyaj teknikleri, kadınların yaz aylarında yaşadıkları bu sorunların üstesinden gelmelerini sağlıyor. Güzellik Uzmanı Serpil Babacan, kadınlara her daim bakımlı ve güzel görünmenin sırlarını anlattı. Teknolojik gelişmelerin güzellik sektörüne de yansıdığını aktaran Serpil Babacan, "Fiziksel görünümlerini iyileştirmek için kalıcı makyajı tercih eden kişiler özellikle uzun soluklu çözümlere ilgi gösteriyor. Her bir bölgeye yapılan işlemlerin bir ila dört yıl arasında kalıcılığını sürdürdüğü bu makyaj uygulamaları günlük yaşamı da kolaylaştırıyor" diye konuştu. Babacan, kalıcı makyaj uygulamasında tek kullanımlık nano iğneleriyle, tamamen bitkisel boyalarla kişiye özel çalıştığını belirtti.