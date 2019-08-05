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Yenimahalle’nin minik beyleri Yakacıkta buluştu

Giriş Tarihi: 5.8.2019
Yenimahalle’nin minik beyleri Yakacıkta buluştu
Yenimahalle ?Belediyesi'nin, her yıl geleneksel olarak ihtiyaç sahibi aileler için düzenlediği sünnet şöleni, Yakacık Mesire Alanı'nda gerçekleştirildi. İlçede 650 çocuğun sünnet kesim işlemini ücretsiz olarak gerçekleştiren Yenimahalle Belediyesi, çocukların ömürlerince unutamayacağı, eğlence dolu bir sünnet şöleni düzenledi. 2019 geleneksel sünnet şölenine Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar'ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.

AİLELER DOYASIYA EĞLENDİ
TUBİL Halk Dansları Topluluğu'nun halk oyunu gösterileri ile başlayan geleneksel sünnet şöleninde, kendileri için kurulan şişme oyun alanında gönüllerince eğlenen çocuklar, belediye ekiplerince dağıtılan yemekleri yiyerek, eğlenceyle yaşanacak bir gün için enerji depoladı. Oyun aktiviteleri ve animasyonlar eşliğinde keyifle vakit geçiren Yenimahalleli minikler, kurulan şişme futbol alanında kıyasıya mücadele etti.
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Yenimahalle’nin minik beyleri Yakacıkta buluştu
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