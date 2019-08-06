Başkentte otomobil mezarlığı

BUGÜN NELER OLDU

bulunan ve Ankara genelinden araçların getirildiği Kaplan Yediemin Otoparkı'nda binlerce araç kaderine terk edilmiş durumda. 20 yıldan fazla bekleyen araçların da bulunduğu otoparktan, maddi değeri yüksek araçlara birçok kriterde aracın yer aldığı otopark adeta bir otomobil mezarlığına dönmüş durumda. Binlerce araç burada çürümeye mahkum edilmiş, otoparktaki araçların büyük çoğunluğu vasfını yitirmiş ve hurda konumunda. 20 yıldır Kaplan Yediemin Otoparkının işletmeciliğini yapan Asım Kaplan otoparka gelen araçların yüzde 85'inin icralık olduğunu belirterek, "Bekleyen araçlarımız her geçen gün çoğalıyor. Bu çoğalmadan dolayı yer sıkıntısı çekiyoruz ve araçlar değerini kaybediyor. Bu da insanların ve devletin büyük bir kaybı" dedi. Otoparkta bin 400'ün üzerinde araç bulunduğunu hatırlatan Kaplan, araçların sahiplerine maddi yönden kolaylık yapacağını duyurduğunu ancak geri dönüş alamadığını dile getirdi. Kaplan, "Devletimizden, artık bu konu ile ilgili bir kanun çıkarmasını istiyoruz. 6 ay içinde otoparktan çıkmayan araçlar icra tarafından satılıp borcun alacaklısına verilsin" dedi.