Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Bayram alışverişinde merdiven altı uyarısı

Bayram alışverişinde merdiven altı uyarısı

Giriş Tarihi: 6.8.2019
Bayram alışverişinde merdiven altı uyarısı
TÜRKIYE Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bayramlarda merdiven altı üretimin arttığına dikkati çekerek, piyasa fiyatının altında satılan ürünlere şüpheyle yaklaşılmasını önerdi. Palandöken, "Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlarımızı merdiven altı üretime karşı bir kez daha uyarıyoruz. Bayram sofralarının sağlıksız ve hijyenden uzak yiyeceklerle dolmaması için merdiven altında üretimden uzak durun. Alışverişlerinizi güvenilir esnaftan yapın" ifadelerini kullandı. Palandöken, insan sağlığıyla oynayan merdiven altı üretimin, aynı zamanda kayıt dışılığı artırdığını, ekonomiye zarar verdiğini belirterek, merdiven altı üretimle mücadelenin hızlanması ve denetimlerin sıklaşması gerektiğini kaydetti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayram alışverişinde merdiven altı uyarısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN