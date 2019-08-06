Dever Orgill: rakam vermek istemiyorum

SÜPER Lig ekiplerinden MKE

Ankaragücü'nün forveti Dever Orgill, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonu da başarılı şekilde geçirmek istediklerini söyledi. Başkent ekibinin geçtiğimiz sezonun devre arası kadrosuna kattığı 29 yaşındaki Orgill, takımda atmosferin iyi olduğunu ve kadroya bazı genç futbolcuların da katıldığını belirtti.

ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Orgill, geçtiğimiz sezonun ilk yarısının takım açısından zor geçtiğini anımsatarak, "Ancak ikinci yarıda takım olarak başarılı dönem geçirdiğimizi düşünüyorum. Yeni transferle büyük bir ivme kazandık. Ben de takıma katkıda bulunduğuma inanıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım ama benim dışımda takım arkadaşlarım olmasa yaptıklarımın hiçbir anlamı kalmazdı" diye konuştu. Yeni sezonda daha iyi olacaklarına inandığını vurgulayan Orgill, şunları kaydetti: "Geçen sezon olduğu gibi bu yıl da başarılı sezon geçirmeyi umuyoruz ve bunun için hazırlanıyoruz. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Fakat gol konusunda yorum yapmak istemiyorum. Hiçbir zaman yapmadım, umarım yeterince gol atarım."