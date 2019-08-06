İşte Keçiören’in madalya avcıları

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TRAMPLEN ve Kule Atlama Türkiye Şampiyonası'nda 15 altın, 12 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplamda 31 madalya alarak Türkiye Şampi-yonu olan Keçiören Belediyesi Bağlum Spor Kulübü sporcuları, Belediye Başkanı Turgut Altınok'u ziyaret etti. İzmir'deki yarışmada çok önemli bir başarıya imza atan sporcuların Keçiören Belediyesi'ne ait olimpik havuzunda eğitim aldıklarının altını çizen Altınok,dedi.