Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Keçiören’de 14 noktada kurban kesimi yapılacak

Keçiören’de 14 noktada kurban kesimi yapılacak

Keçiören Belediyesi vatandaşların kurban kesimini rahatça yapmaları için 14 ayrı noktayı kesim alanı olarak belirledi. Başkanı , “Belirlediğimiz 14 kesim noktasında vatandaşımızın en iyi hizmeti alması için çalışıyoruz” mesajı verdi

Giriş Tarihi: 6.8.2019
Keçiören’de 14 noktada kurban kesimi yapılacak
Keçıören Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri vatandaşlar için tahsis edilen kurban kesim yerlerinin bilgisini paylaştı. Belediye tarafından gerekli hijyen kurallarının oluşturulduğu ve Kurban Bayramı'nda Keçiörenlilere hizmet verecek olan kurban kesim alanları şöyle sıralandı: "Ovacık Mezbahanesi, Aktepe, Atapark, Ayvalı, Yeşiltepe, Esertepe, Kalaba, Ufuktepe, Uyanış, 23 Nisan, İncirli, 19 Mayıs, Sancaktepe ve Yayla semt pazar yerleri." Vatandaşlar dini vecibelerini yerine getirirken din görevlileri de hazır bulunacak. Bunun dışında kalan alanlarda ise kötü görüntülere meydan verilmemesi amacıyla kurban kesimine müsaade edilmeyeceği vurgulandı. Kurban kesim alanında incelemelerde bulunarak talimatlar veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Kurban Bayramı süresince zabıta ve nöbetçi veteriner hekimlerimiz de görevlerinin başında olacaklar" diye konuştu. Vatandaşlar kurbanla ilgili talep ve şikâyetlerini bayram süresince (0312) 361
10 81 numaralı telefondan Keçiören Zabıta Müdürlüğü'ne yapabilecekler.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Keçiören’de 14 noktada kurban kesimi yapılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN