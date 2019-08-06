Keçiören’de 14 noktada kurban kesimi yapılacak

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KeçıörenBelediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri vatandaşlar için tahsis edilen kurban kesim yerlerinin bilgisini paylaştı. Belediye tarafından gerekli hijyen kurallarının oluşturulduğu ve Kurban Bayramı'nda Keçiörenlilere hizmet verecek olan kurban kesim alanları şöyle sıralandı: "Ovacık Mezbahanesi, Aktepe, Atapark, Ayvalı, Yeşiltepe, Esertepe, Kalaba, Ufuktepe, Uyanış, 23 Nisan, İncirli, 19 Mayıs, Sancaktepe ve Yayla semt pazar yerleri." Vatandaşlar dini vecibelerini yerine getirirken din görevlileri de hazır bulunacak. Bunun dışında kalan alanlarda ise kötü görüntülere meydan verilmemesi amacıyla kurban kesimine müsaade edilmeyeceği vurgulandı. Kurban kesim alanında incelemelerde bulunarak talimatlar veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Kurban Bayramı süresince zabıta ve nöbetçi veteriner hekimlerimiz de görevlerinin başında olacaklar" diye konuştu. Vatandaşlar kurbanla ilgili talep ve şikâyetlerini bayram süresince (0312) 36110 81 numaralı telefondan Keçiören Zabıta Müdürlüğü'ne yapabilecekler.