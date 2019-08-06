Sincan Belediyesi’nden dev arsa yatırımı

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Belediye Başkanı Murat Ercan göreve geldiği günden itibaren çeşitli mahallelerde bulunan toplam 191 bin 709,49 m2'lik arsa ve araziyi belediye mülkiyetine kazandırdı. Sincan Belediyesi, Sincan'ın muhtelif mahallelerinde gerekli hizmetleri yürütmek için dev arsa yatırımı yaptı. Bu kapsamda 97.717,49 m2'si Köy Tüzel kişiliğinden; 93.992,00 m2'si Maliye hazinesinden olmak üzere toplam 191 bin 709,49 m2 arsa ve araziyi belediye mülkiyetine kazandırdı. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılan iş birliği neticesinde belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 444 bin 564,09 m2 arsa ve arazi, Sincan'da mahalli müşterek ihtiyaçları karşılamak adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sincan Belediyesi'ne tahsis edildi.