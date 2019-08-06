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ölen kadın toprağa verildi

Giriş Tarihi: 6.8.2019
Yangında ölen kadın toprağa verildi
BALIKESIR'IN İvrindi ilçesinde önceki gün yanan yolcu otobüsünde yaşamını yitiren 5 kişiden Fatma Kızılgöz'ün (81) cenazesi, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Önceki gün, Balıkesir- Edremit karayolunda yanan Nihat Demir (48) yönetimindeki yolcu otobüsünde hayatını kaybeden Fatma Kızılgöz'ün cenazesi, İstanbul'da yapılan otopsinin ardından Ankara'ya getirildi. 3 çocuk annesi Kızılgöz'ün cenazesi, Ahmet Efendi Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bu arada Kızılgöz'ün birlikte yolculuk ettiği oğlu Dursun Ata'nın ağır yaralandığı, kızı Elif Ata'nın ise yara almadan kurtulduğu belirtildi.
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Yangında ölen kadın toprağa verildi
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