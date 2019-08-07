4 ayda 250 bın lıra gasp ettıler

'Avcı kız' adını verdikleri kadınların sosyal medyadan tanışıp, tuzağa düşürdüğü erkekleri, pavyon ve gece kulüplerinde 'fazla hesap' yöntemiyle gasp eden çetenin, ağına düşürdükleri 105 kişinin yaklaşık 250 bin lirasını gasp ettiği belirlendi.

ÖZEL EKİP 6 AY ÇALIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'avcı kız' adını verdikleri genç kadınları kullanıp, onların sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri, anlaştıkları gece kulübü ve pavyonlara davet ederek, gasp eden çeteye yönelik soruşturma başlattı. Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz'in yönettiği soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, 6 ay süren çalışma yaptı.

BASKINLARA SAVCI DA KATILDI

Polisin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda, kadınların yeni tanıştıkları erkeklerle eğlence merkezlerinde buluştuğu, buralarda mağdurların 'fazla hesap' çıkarılarak dolandırıldığı, ödeme yapmak istemeyenlerden silah tehdidi ile tahsilat yapıldığı belirlendi. 23 Temmuz'da yapılan operasyonda 125 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcısı Akdeniz'in bizzat katıldığı baskınlar sırasında gözaltına alınan şüphelilerden 99'u adliyeye sevk edildi.

56 KİŞİ TUTUKLANDI

Bu kişilerden 55'i tutuklandı. Firari durumda bulunan 7 kişiden 2'si ise önceki gün yakalandı. Bu kişilerden biri dün getirildiği Ankara Adliyesi'nde tutuklandı. Diğer şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 56 oldu.



105 KİŞİ ŞİKÂYETÇİ OLDU

ÇETEYE yönelik soruşturma sürerken, 105 kişinin, aynı yöntemle gasp edildikleri gerekçesiyle çeteden şikayetçi oldukları öğrenildi. Müşteki ifadelerinden, çete üyelerinin 4 ayda yaklaşık 250 bin lira gasp ettikleri tespit edildi.