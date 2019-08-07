Belediye ekiplerinden bayram temizliği

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KırıkkaleBelediyesi Sosyal Konsey ekipleri, engelli ve bakıma muhtaç olan vatandaşların evlerinde her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da ev ve kişisel temizlik yaparak kimsesizlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ev ziyaretleri yaparak kimsesiz vatandaşların istek ve taleplerini dinliyor. Yaşlı ve bakıma muhtaç olan ailelere her daim evlerinde hizmet edeceklerini belirten Saygılı, "Kentimizdekiyaşlı, bakıma muhtaç ailelerimize destek veriyoruz" dedi.