Hız kadranı 120 km’de takılı kaldı

Kaza, gece yarısı sıralarında Çankaya Yaşamkent Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İsmi belirlenemeyen sürücünü hafif ticari aracı, aynı istikamette ilerleyen ve Çorum'dan Eskişehir'e 27 ton arpa götürmekte olan Abdül Vanlı'nın idaresindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle takla atarak metrelerce sürüklenen aracın içerisinde sıkışan 3 kişiden kimliği henüz belirlenemeyen kadın hayatını kaybederken, araçta bulunan Selda Demir ve Ramazan Bağcı yaralandı.

TELEFONUNU AÇAMADILAR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma ve 112 ekibi sevk edildi. Kaza mahalline gelen itfaiye erleri yaralıları sıkıştıkları kabin içerisinden çıkarırken polis ve jandarma ekipleri de yol üzerine işaretlemeler yaparak çevre güvenliğini sağladı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak ambulans ile hastaneye sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde hayatını kaybeden kadının kimliğini belirlemek için telefonuna parmak izini okutmayı denedi. Kilitli olan telefon, parmak iziyle de açılamayınca ekipler aracın sahibine 'Acil Çağrı' seçeneğini kullanarak numara tespitinden ulaşmaya çalıştı.Bu yöntem de sonuç vermedi.

HIZ KADRANI 120'DE TAKILI KALDI

Hurdaya dönen aracın hız kadranının 120 kilometrede takılı kaldığı görüntülere yansıdı. Kazada, aracın içerisindeki alkol şişeleri de dikkat çekti. TIR şoförü, aracının sarsıldığını ve kazanın sesini duyduğunu, 100 metre ileride durduktan sonra sağlık ekiplerine haber verdiğini belirtti.Hayatını kaybeden kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.