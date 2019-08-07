Köylere yarım milyonluk yatırım

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Kahramankazan Belediyesi, ilçe genelindeki 40 köye 4 aylık süreçte yarım milyonluk yatırım yaptı. Köy konaklarından camilere, mezarlıklardan yollara kadar tüm noktalarda bakım onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye, köylere ayrıca malzeme ve araç gereç desteği de veriyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, toplumun tüm kesimlerine dokunan ve çözüm odaklı yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilçedeki köyleri sürekli olarak ziyaret eden Başkan Oğuz, buralardaki eksiklik ve vatandaşlardan gelen talepleri yerinde inceliyor. Başkan Oğuz'a bu ziyaretleri sırasında belediye ekipleri de eşlik ediyor. İlçelerindeki tüm köylere hizmette sınır tanımayan bir anlayışla çalıştıklarının altını çizen Başkan Oğuz," Hizmetkârı olduğumuz Kahramankazan'ımızın köylerini daha konforlu, daha yaşanabilir ve daha modern bir yapıya kavuşturmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.