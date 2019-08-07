Kurban Bayramı’nda mağdur olmayın

Bılgılendırme kapsamında kurban satıcılarına ve vatandaşlara paranın sahte olup olmadığını sembolize eden ayrıntılardan bahseden zabıta ekipleri, ipuçları vererek sahte paranın nasıl anlaşıldığını anlattı. Vatandaşlara zabıtalar tarafından "Türk Lirası Tanıtım Rehberi" de dağıtıldı.

SAHTE PARALARA KARŞI UYARI

Zabıtalar, "Paranın orijinal olduğunu, ilk olarak üst kenarındaki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yazısı kabartısından anlayabilirsiniz. Sonra paranın Atatürk resminin bulunduğu ön yüzünde üst köşelere ve sol alt köşeye dokunduğunuzda kâğıttaki kabartmaları hissetmeniz gerek. Paranın bu yüzündeki şekillerin ve motiflerin üzerine el gezdirildiğinde çeşitli kısımlarda kabartmalar elimizde hissedilir. Atatürk resminin sağ alt köşesindeki yedigen şeklin içine dikkatli bakılınca, paranın rakamla değeri görülür. Sağ kenarda yukarıdan aşağıya doğru uzanan parlak bir şerit bulunur. Bu şeridin üzerinde ay yıldız ve çeşitli şekiller vardır. Ay yıldızın altındaki karenin içinde paranın rakamla değeri olması gerekir. Parayı eğdiğinizde bu karenin içindeki rakamlar TL harflerine dönüşür" dedi.